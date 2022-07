Beyond the Stories: Hindi na ‘spare tire’ lang ang bise presidente

Ano ang magiging priyoridad ng Office of the Vice President sa ilalim ni Sara Duterte? Panoorin ang talakayan sa Miyerkoles, Hulyo 6!

MANILA, Philippines – Kung istriktong susundin ang 1987 Philippine Constitution, talaga nga namang parang “spare tire” lang ang bise presidente ng Pilipinas.

Ibig sabihin nito, ang kanyang pangunahing mandato ay punan ang iiwang espasyo ng kasalukuyang presidente kung sakaling may mangyari man sa kanya. Pero nakita natin sa pamumuno ni Leni Robredo kung paano kumawala sa kahon ang Office of the Vice President (OVP).

Sa Miyerkoles, Hulyo 6, tatalakayin nina Rappler multimedia reporters Bea Cupin, Mara Cepeda, at researcher-writer Jodesz Gavilan kung paano nagbago ang OVP sa ilalim ng iba’t ibang administrasyon, at kung ano ang posibleng magiging itsura at hugis nito sa ilalim ni Vice President Sara Duterte.

Ano ang magiging priyoridad ng kanyang opisina? Ano ang magiging tatak Sara Duterte sa OVP?

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay serye ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

