Beyond the Stories: Paano ba dapat ayusin ang magulong jail system sa Pilipinas?

Bookmark this page to catch the discussion live on Wednesday, July 27

MANILA, Philippines – Patong-patong na mga insidente at kontrobersiya na ang lumabas tungkol sa mga kalagayan sa loob ng mga kulungan sa Pilipinas.

Nandiyan ang mga siksikang selda, ang mga kawawang kalagayan ng mga nakakulong, at pati na rin ang mga napabalitang patayang nangyayari sa loob. Pero tila mabagal ang usad ng gobyerno para ayusin ang mga problemang ito.

Sa Miyerkoles, Hulyo 27, tatalakayin nina police reporter Jairo Bolledo at researcher-writer Jodesz Gavilan ang mga problemang hinaharap ng jail system sa Pilipinas, pati na rin ang kalagayan ng mga nakakulong.

Sabi ni Nelson Mandela, “No one truly knows a nation until one has been inside its jails.” Tunay na makikilala lamang ang isang bansa kapag nakita ang loob ng mga kulungan nito.

Ano ang dapat bigyang priyoridad ng gobyerno kung gusto nitong maisaayos ang kalagayan ng mga kulungan sa bansa?

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay serye ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

Panoorin at pakinggan ang latest episodes: