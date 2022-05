Beyond the Stories: Drug war victims ni Duterte may maaasahan bang hustisya kay Marcos?

Bookmark this page to catch the discussion live on Wednesday, June 1!

MANILA, Philippines – Maraming pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte na napako, pero may isa siyang tinupad – na magiging madugo ang kanyang termino.

Ilampung libo na ang namatay sa kamay ng mga pulis at ng mga vigilante sa ngalan ng kanyang kampanya laban sa ilegal na droga.

Sa simula pa lang ay kitang-kita nang may kuwestiyonable sa mga operasyon kung saan namatay – o pinatay – ang mga suspek. Sa kabila nito, sa loob ng limang taon ay iisa lamang na kaso ang umusad at nagkaroon ng hatol: ang pagpatay ng mga pulis sa 17-year-old na si Kian delos Santos.

Sa Miyerkoles, Hunyo 1, tatalakayin nina Rappler multimedia reporters Lian Buan at Rambo Talabong at researcher-writer Jodesz Gavilan kung bakit wala pa ring hustisyang natatamo ang mga biktima at kanilang mga pamilya.

Sama-samang sinundan nina Buan, Talabong, at Gavilan ang war on drugs sa ilalim ni Duterte.

Ano ang nangyari sa mga pangako ng gobyerno, partikular ng Department of Justice? May aasahan ba tayo sa ilalim ng paparating na pangulong si Ferdinand Marcos Jr.?

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay serye ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com