Beyond the Stories: US o China ba ang mananaig sa Marcos administration?

MANILA, Philippines – Manunumpa na bilang presidente si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Hunyo 30.

Bukod sa kung paano ang magiging pamamalakad niya sa loob ng Pilipinas, binabantayan din ng publiko kung ano ang magiging polisiya sa ugnayang panlabas o foreign affairs ng bansa.

Sa Miyerkoles, Hunyo 15, tatalakay nina Rappler foreign affairs reporter Sofia Tomacruz at researcher-writer Jodesz Gavilan kung ano ang posibleng maging hitsura ng foreign policy ni Marcos.

Gaano ito magiging iba sa administrasyong Duterte? Magiging mas pro-United States ba siya, o itutuloy ang pagiging China-friendly?

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay serye ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas.

