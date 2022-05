Beyond the Stories: Bakit lumala ang krisis sa edukasyon sa Pilipinas?

Bookmark this page to catch the discussion live on Wednesday, May 25, at 9 pm

MANILA, Philippines – Nasa gitna ng malaking krisis ang edukasyon sa Pilipinas.

Nakita ito sa kalidad ng mga diskusyon tungkol sa katatapos lamang na eleksiyon, partikular sa kasaysayan ng bansa. Nakadagdag pa ang pandemya sa lumalalang krisis na ito, lalo na’t maraming umusbong na problema sa distance learning.

Ayon sa mga guro ng araling panlipunan na nakapanayam ng Rappler, ngayong walang face-to-face classes, habang lulong sa social media ang mga estudyante nila, hindi nila agad maitama o maipaliwanag ang mga kasinungalingan at kabaluktutan tungkol sa kasaysayan na nababasa ng mga ito.

Sa Miyerkoles, Mayo 25, tatalakayin nina Rappler education reporter Bonz Magsambol at researcher-writer Jodesz Gavilan kung paano humantong sa ganitong sitwasyon ang edukasyon sa bansa.

Ano-ano ang dapat maging priyoridad ng gobyerno kung nais nitong matugunan ang learning crisis sa Pilipinas?

Basahin ang two-part series ni Magsambol tungkol sa isyung ito:

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay serye ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

Panoorin at pakinggan ang latest episodes: