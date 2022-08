Beyond the Stories: Bakit may problema sa supply ng asukal sa Pilipinas? 

Bookmark this page to catch the discussion live on Wednesday, August 24, at 9 pm!

MANILA, Philippines – Patong-patong na mga isyu na ang lumitaw tungkol sa industriya ng asukal sa Pilipinas.

May kakulangan na sa supply habang patuloy ang pagtaas ng presyo nito. Dagdag pa rito ang tila isang gulo sa loob ng Sugar Regulatory Administration kung saan ilang mga opisyal ang bumitiw na sa kanilang mga puwesto.

Sa Miyerkoles, Agosto 24, tatalakayin nina Rappler business and economy reporter Ralf Rivas at researcher-writer Jodesz Gavilan ang mga problemang hinaharap ng industriya ng asukal sa bansa.

Bakit nga ba nagkaroon ng sugar shortage sa Pilipinas ngayon? Ano ang mga dapat hakbangin ng gobyerno para matigil ito?

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay serye ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

Panoorin at pakinggan ang latest episodes: