Beyond the Stories: Gaano kahanda ang Pilipinas sa monkeypox?

MANILA, Philippines – Naitala noong huling linggo ng Hulyo ang unang kaso ng monkeypox sa Pilipinas, habang patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga kaso nito sa buong mundo.

Nangyayari ito sa kalagitnaan ng pandemya na dulot ng pagkalat ng coronavirus, kung saan marami pang mga bansa ang hindi pa rin nakababalik sa normal.

Sa Miyerkoles, Agosto 10, tatalakayin nina Rappler health reporter Bonz Magsambol at researcher-writer Jodesz Gavilan ang mga dapat malaman ng publiko tungkol sa monkeypox.

Paano nga ba kumakalat ang monkeypox? Gaano kahanda ang gobyernong pigilan ang pagkalat nito sa bansa?

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay serye ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

