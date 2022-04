Beyond the Stories: Paano lumala ang fake news at mga kasinungalingan ngayong 2022 eleksiyon?

MANILA, Philippines – Naging malaking parte na ang disinformation – o ang pagkalat ng fake news o maling impormasyon – sa eleksiyon.

Nakita natin itong sumiklab noong 2016 at patuloy pa rin itong lumalala ngayong ilang araw na lamang ang nalalabi bago mag-Mayo 9, 2022. Ginagamit na rin ito para pabanguhin ang imahen ng pamilya ng diktador na si Ferdinand Marcos.

Sa Miyerkoles, Abril 27, ika-9 ng gabi, tatalakayin nina Rappler digital forensics researcher Pauline Macaraeg, fact checker Loreben Tuquero, at researcher-writer Jodesz Gavilan ang disinformation landscape sa 2022 eleksiyon at kung sino ang nakikinabang dito.

Paano nagkakaiba ang disinformation landscape ngayong 2022 kung ikokompara noong 2016?

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay serye ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

Panoorin at pakinggan ang latest episodes: