Beyond the Stories: Eleksiyon na, andiyan na ang mga artista! 

MANILA, Philippines – Hindi maikakaila na inaabangan ng marami kung sinong mga artista at sikat na tao ang mag-eendoso at mangangampanya para sa mga kandidato tuwing eleksiyon.

Para sa halalan ngayong 2022, katulad ng mga nagdaang eleksiyon, bawat kampo ng mga politiko ay may dala-dalang mga artista habang nag-iikot at nanliligaw ng mga botante sa iba’t ibang panig ng Pilipinas. Ngunit kasabay nito ay ang walang tigil na patutsadahan ng mga tagasuporta ng iba’t ibang panig tungkol sa kung sino ang bayad at sino ang hindi sa endorsers na ito.

Sa Miyerkoles, Marso 23, tatalakayin nina Rappler life & style and entertainment editor Marguerite de Leon, reporter Ysa Abad, at researcher-writer Jodesz Gavilan kung bakit nga ba malaking parte ng halalan ang mga artista at iba pang klase ng celebrities.

Ano-ano ang konsiderasyon ng isang artista bago nito iendoso ang isang kandidato?

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay serye ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

