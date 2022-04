Beyond the Stories: Handa na bang bumalik sa classroom ang mga estudyante?

Bookmark this page to catch the discussion live on Wednesday, April 6, at 9 pm

MANILA, Philippines – Unti-unti nang bumubuo ng “new normal” ang sektor ng edukasyon sa Pilipinas makalipas ang lagpas dalawang taong distance learning dahil sa pandemya.

Nagsimula na nitong Abril ang rehistrasyon ng mga papasok sa kindergarten at grades 1, 7, at 11 sa taong 2022-2023. Ang ilang mga eskuwelahan naman, kasama ang kolehiyo, ay nagkakaroon na ng pailan-ilan na face-to-face classes.

Sa Miyerkoles, ika-6 ng Abril, tatalakayin nina Rappler education reporter Bonz Magsambol at researcher-writer Jodesz Gavilan kung gaano kahanda ang mga estudyante, guro, at eskuwelahan sa unti-unting pagbubukas ng mga paalaran.

Ano-ano ang mga problema sa pag-aaral at pagtuturo na lumitaw sa distance learning nitong nakaraang dalawang taon? Paano dapat ayusin ng gobyerno ang mga ito?

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay serye ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

