Beyond the Stories: Bakit palaging kulang ang tulong ng Duterte gov’t sa mga mahihirap?

MANILA, Philippines – Lumabas ang balitang makakatanggap ang mga mahihirap na pamilya ng P200 buwan-buwan para makatulong sa pagharap sa mataas na presyo ng gas.

Iniutos ni Presidente Rodrigo Duterte kamakailan na itaas ito at gawing P500 makalipas umalma ang marami. Totoo naman ang hinaing ng mga mamamayan. Sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon, saan makakaabot ang P200?

Hindi ito ang unang pagkakataon na mababa ang ibinibigay na ayuda ng gobyerno. Matatandaang kulang din ang kanilang ibinigay nitong ilang taon ng pandemya.

Sa Miyerkoles, Marso 30, tatalakayin nina Rappler multimedia reporter Aika Rey at researcher-writer Jodesz Gavilan kung bakit nga ba laging tinitipid ng administrasyong Duterte ang mga mahihirap.

Sinusundan ni Rey ang mga balita tungkol sa ekonomiya ng Pilipinas.

Gaano ba kaimportante ang tulong-pinansiyal mula sa gobyerno sa harap ng nagtataasang presyo ng gas at ilan pang bilihin? Kung hindi nila kayang itaas ang halaga ng tulong, ano ang dapat gawin ng gobyerno para maibsan ang hirap ng mga mamamayan?

