HINDI TOTOO: Inaapela pa ang hatol sa estate tax ng pamilyang Marcos

Ang sabi-sabi: Maaari pang iapela ang desisyon ng korte na pagbayarin ang pamilya ng yumaong diktador na si Ferdinand Marcos ng estate tax o buwis sa mga pag-aari.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Noong 1999 pa naging pinal at dapat nang ipatupad ang hatol ng Korte Suprema na magbayad ng estate tax ang pamilyang Marcos. Dahil dito, ang unang sinisingil sa kanila na P23 bilyon ay lumobo na sa P203 bilyon dahil sa mga interes at multa.

Noong 1999 pa naging pinal at dapat nang ipatupad ang hatol ng Korte Suprema na magbayad ng estate tax ang pamilyang Marcos. Dahil dito, ang unang sinisingil sa kanila na P23 bilyon ay lumobo na sa P203 bilyon dahil sa mga interes at multa. Bakit kailangang i-fact-check: Mula Marso 17, kumalat ilang post ang kumakalat sa social media na naglalaman ng sabi-sabing ito.

Mga detalye

Mula Marso 17, kumalat ang ilang post na nagsasabing maaari pang iapela ang desisyon ng korte na pagbayarin ang pamilya ng yumaong diktador na si Ferdinand Marcos ng estate tax o buwis sa mga pag-aari.

Ang asawa ni Ferdinand na si Imelda at ang kanilang anak na tumatakbong pangulo ngayon, si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., ang mga tagapangasiwa ng tinutukoy na estate.

Ayon sa post, “BBM camp confirms that even the BIR and PCGG agrees to wait for the decision on the case before any collection.” (Kinumpirma ng kampo ni BBM na kahit ang BIR ang PCGG ay sumasang-ayon na hintayin muna ang desisyon tungkol sa kaso bago kumolekta [ng buwis mula sa mga Marcos].)

Dagdag pa ng post: “Paano mo nga naman babayaran ang tax ng minana mo kung wala pa sayo, those properties are still under litigation.” (They understand: how can one pay the taxes on an inheritance when it has not been turned over to them?)

Ayon sa mga post na ito, hindi maaaring kolektahin ang estate tax ng pamilyang Marcos dahil wala pang pinal na utos sa Bureau of Internal Revenue at sa Presidential Commission on Good Government na gawin ito.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Mula 1991, pinag-aralan na ng BIR ang halaga na dapat pagbayaran ng mga Marcos para sa kanilang mga ari-arian, at kasama rito ang kanilang mga nakaw na yaman. Umabot ito sa P23 bilyon. Ito ay ang itinuturing na estate tax, at lumolobo ito nang 20% kada taon habang hindi binabayaran.

Dahil sa interes mula sa mga taong lumipas, umabot na sa mahigit P203 bilyon ang utang na buwis na ito.

Noong 1997, naghatol ang Court of Appeals na dapat bayaran ng mga Marcos ang estate tax na ito. Sinang-ayunan ito ng Korte Suprema noong 1999, ayon sa G.R. 120880.

Sinabi ng Supreme Court na “final and executory” (pinal at dapat ipatupad na) ang desisyong ito noong Marso 9, 1999. Hindi na maiiba o mababaw ang desisyoni. (BASAHIN: SC record shows Marcos estate tax final in 1999, unpaid until now says DOF)

Ibig sabihin, maaari nang kolektahin ng BIR ang buwis.

Nitong Marso, sinabi ng Department of Finance, na nakasasakop sa BIR, na matagal nang sinisingil ng BIR ang pamilyang Marcos ng kanilang buwis. Huling nagpadala ng demand letter ng BIR sa mga Marcos noong Disyembre 2021.

Samantala, nasa P125.9 bilyon pa ng nakaw na yaman ng mga Marcos ang sinusubukang bawiin pa ng PCGG hanggang ngayon.

Nauna rito, may nabawi na ang PCGG na P174.2 bilyong halaga ng ill-gotten wealth nina Marccos. Kasama rito ang danyos para sa mga biktima ng paglabag ng karapatang pantao noong panahon ng diktadura ni Marcos, at ang mga iba ay napunta sa mga programa ng mga magsasakang nabiktima ng coco trust levy fund scam. (BASAHIN: BREAKDOWN: P174B recovered from Marcos loot, P125B more to get)

