HINDI TOTOO: Sinabi ni Robredo na magkakagulo kung siya’y matalo sa eleksiyon

PRESIDENTIAL BID. Vice President Leni Robredo speaks to supporters during her campaign rally in Tagum City, Davao del Norte, April 7, 2022.

Buod

Ang sabi-sabi: Nagpahayag si Bise Presidente Leni Robredo na magkakagulo kung siya ay matalo ngayon sa presidential election.

Nagpahayag si Bise Presidente Leni Robredo na magkakagulo kung siya ay matalo ngayon sa presidential election. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Walang anumang ulat, dokumento, o bidyo na nagpapatunay na sinabi ito ni Robredo.

Walang anumang ulat, dokumento, o bidyo na nagpapatunay na sinabi ito ni Robredo. Bakit kailangang i-fact-check: Sinabi ito ng reporter na si Marlon Purificacion ng Journal Publications para humingi ng reaksiyon ng ibang presidential candidates sa isang press conference nitong Linggo, Abril 17. Ang Journal Publications ay pag-aari ng pinsan ng isa pang karibal ni Robredo na si Ferdinand Marcos Jr.

Mga detalye

Nitong Linggo, Abril 17, nagdaos ng isang press conference ang mga lalaking kandidato sa pagkapangulo na pawang napag-iiwanan sa survey: Manila Mayor Isko Moreno, Senador Panfilo Lacson, at dating defense secretary Norberto Gonzales.

Sumama rito ang mga kandidato para sa pagkabise presidenteng sina Dr. Willie Ong, ang running mate ni Moreno, at si Senate President Vicente Sotto III, ang running mate ni Lacson.

Nais daw nilang ipahayag na hindi sila uurong sa laban kahit na may kumakausap umano sa kanila na umurong na’t sumuporta na lamang kay Bise Presidente Leni Robredo.

Tinanong ni Marlon Purificacion ng Journal Publications ang mga kandidato: “Kunin ko lang ho ang reaksiyon ’nyo kasi may statement recently si Vice President Robredo na ’pag natalo siya ngayong eleksiyon ay magkakagulo. What’s your take on that (Ano po ang masasabi ’nyo rito)?”

Hindi totoong nagpahayag ng ganito si Robredo.

Walang anumang ulat, dokumento, o bidyo na nagpapatunay na may sinabing ganito, o kahit na anong pahayag na malapit dito, si Robredo.

Sinubukang klaruhin ni Lacson kung totoong nanggaling kay Robredo ang pahayag na ito o mula sa kanyang mga tagasuporta, at iginiit ni Purificacion na si Robredo mismo ang nagsabi.

Agad na nag-fact-check si Mara Cepeda, ang beat reporter ng Rappler na nakasunod sa kampanya ni Robredo sa simula pa lamang.

Sinabi ni Cepeda sa isang tweet: “FACT: Been covering VP Leni Robredo’s presidential campaign since she declared her candidacy. NEVER did she say there would be chaos if she loses this race. Her male rivals fell into that trap of a question ’no?”

(ANG KATOTOHANAN: Sinusundan ko ang kampanya ni VP Leni Robredo para sa pagkapangulo mula noong idineklara niya ang kanyang kandidatura. KAHIT KAILAN HINDI niya sinabi na magkakagulo kung matalo siya sa eleksiyong ito. Pinatulan talaga ng mga lalaking karibal niya ang tanong na ito, ’no?)

Ang Journal Publications ay binubuo ng People’s Journal, People’s Tonight, People’s Taliba website, at Journalnews.com. Pag-aari ang mga ito ng pinsan ng isa pang karibal ni Robredo, si Ferdinand Marcos Jr.

Ayon sa isang pag-aaral ng Tsek.ph, si Robredo ang pangunahing tinatarget ng mga maling impormasyon at kasinungalingan na kagaya nito ngayong eleksiyon.

– Sofia Guanzon/Rappler.com

