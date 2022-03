[EDITORIAL] Maging matalino sa pagboto, narito na ang krisis ng krudo

Ngayong Martes, magtataas na naman ang presyo ng petrolyo at inaasahang aabot ito sa double-digits dahil sa giyera sa Ukraine.

Tatalunin ng price hike na ito ang itinaas na presyo ng krudo sa buong 2021, na inaasahang umabot ng P83 kada litro para sa diesel at P94 kada litro para sa gasolina.

Anong aksiyon ang ginagawa o gagawin ng gobyernong Duterte? Nakikiusap si Energy Secretary Alfonso Cusi sa oil companies na gawing staggered ang pagpasa ng increases sa consumers.

Ganoon? Hanggang pagsusumamo na lang?

May panawagan na ring i-suspende ang excise tax sa mga produktong petrolyo pero hindi naman nagtawag ng special session ng Kongreso si Pangulong Rodrigo Duterte upang makapagpasa ng batas na nagsususpende ng excise tax.

Gusto kasi ng economic team ni Duterte na subsidies ang pangunahing tugon sa krisis. Nagpapanukala ang gobyerno ng one-time fuel subsidy program na nagkakahalagang P2.5 bilyon para sa public transport drivers. Mamimigay raw ng fuel vouchers sa 377,000 na mga drayber.

Hindi lang masakit sa bulsa ang pagtaas ng gasolina. May domino effect ito sa pasahe at presyo ng bilihin habang papalapit ang eleksiyon. Maaari itong magdulot ng namamayagpag na inflation – malala pa sa 2018 dahil magaganap ito sa gitna ng naghihingalong ekonomiyang hindi pa nakarerecover sa epekto ng pandemya.

Anong klaseng lider ang kakailanganin ng bansa sa gitna ng ganitong nag-uumpugang krisis? ‘Yun bang nagsabing dapat neutral lang ang Pilipinas dahil wala namang epekto ang kaguluhan sa Ukraine sa atin?

Naniniwala ba tayo na kaya ni Duterte at ng economic team niya na pagaanin ang hagupit ng sitwasyon? O tulad ng pagresponde niya sa pandemya, magiging bitin din ito sa malasakit?

Sa mga kumakandidato, sino ang may malinaw ang perspektiba sa problema? Sino ang papalit-palit? Sino ang hindi nakaiintindi ng papel natin sa pandaigdigang entablado at hindi nakaaarok sa commitment natin sa United Nations at sa kapatiran ng mga freedom-loving nations?

May mga winner na sa yardstick ng economic management: Sabi ni Vice President Leni Robredo, kumilos na bago maging huli ang lahat. Sabi naman ni Senador Panfilo Lacson, i-review ang Train Law. Si Ka Leody de Guzman, gusto ng price control measures sa industriya ng langis. Si Isko Moreno at Lacson, nagtutulak ng fuel tax cuts, tulad ng mga kongresista. Si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr, dating pabor sa excise tax reduction, biglang bumaligtad. Eto namang si Senador Manny Pacquiao, panawagan na buhayin ang Oil Price Stabilization Fund (OPSF). Hmm. ‘Yan din ang proposal ni Marcos Jr.

Ang OPSF ay subsidiyang ambag ng gobyerno tuwing tumataas ang presyo ng langis upang hindi maipasa sa consumers ang price hike. Ang problema sa OPSF, nagbibigay daan ito sa paglobo ng gastusin ng gobyerno. Masyadong malaki ang inako ng gobyerno noong dekada 90 at nabaon lang ito sa utang sa oil companies. Ngayon pa kung kailan P12 trilyon ang kabuuang utang panlabas ng bansa?

Sa usapin naman ng neutrality, masisilip rin natin dito kung gaano pinapahalagahan ng kandidato ang demokrasya.

Si Isko at si Marcos Jr., tulad ni Presidente Duterte – gustong maging neutral ang Pilipinas. Si Sara Duterte, ang kandidato sa pagka-bise ni Marcos Jr., ay nagsabing, “Kung hindi dawit ang interes ng Pilipinas, dapat lagi tayong neutral.”

Sa pinakahuling ulat, tila napilitan si Duterte na sumuporta sa resolution ng United Nations General Assembly (UNGA) na kumokondena sa pag-atake sa Ukraine. Bumaligtad na rin is Marcos Jr. at sinuportahan ang paglagda sa resolusyon. ‘Yan ba ang pamantayan natin ng magaling na pinuno – magaling sumayaw sa ihip ng hangin imbes na may malinaw na paninindigan?

Utak ang pairalin natin bilang botante. Sino ba ang nagdudunung-dunungan? Sino ang may track record?

At sino ang mukhang matutulog sa pansitan tulad ni Duterte kapag naging full-blown na ang krisis? Tanungin natin ang tiny minority sa Ilocos Norte. – Rappler.com