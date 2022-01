Marcos Imbento, Bistado: Walang Tallano Gold – wala, wala, wala!

MANILA, Philippines – Paulit-ulit na lumalabas sa social media ang mga bidyo at artikulo na nagsasabing may milyon-milyong tolenadang ginto diumano ang pamilya ng tumatakbong presidente na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. – at ipapamimigay daw ito sa mga Pilipino kapag nanalo siya.

Ang sabi sa posts sa TikTok, YouTube, at Facebook, galing daw ang yaman na ito sa isang Tallano royal family dahil naging abogado nila si Ferdinand Marcos, ang tatay ni Junior, bago ito pumasok sa pulitika at naging diktador.

Kasinungalingan lahat ito. Mismong ang ate ni Bongbong na si Senator Imee Marcos nga ang nagsabing “urban legend” ito.

Panoorin ang Tiktok explainer ni Rappler multimedia reporter Rambo Talabong para malaman bakit napakalaking kasinungalingan ang diumanong Tallano gold, at kung bakit hindi totoo na mabibiyayaan ang mga Pilipino ng ginto kung manalo si Bongbong Marcos.

Walang mapagkakatiwalaan o opisyal na mga dokumento, kahit na mga pahayag mismo, na nagsasabi na mayroon ngang Tallano gold.

Ni hindi nga lalagpas sa 200,000 metric tons ang namiminang ginto sa kasaysayang ng buong mundo, paano magkakaroon ang mga Marcos ng milyon-milyong tonelada?

Basahin ang fact-check articles ng Rappler tungkol sa Tallano gold at yaman ng mga Marcos:

Ang Marcos Imbento, Bistado ay isang Rappler series kung saan titibagin ang mga kasinungalingan at kathang isip na bumabalot sa pamilyang Marcos at sa Martial Law. – with research by Jodesz Gavilan / Rappler.com