Marcos Imbento, Bistado: Pa-victim ang tunay na salarin ng fake news

MANILA, Philippines – Biktima nga ba ng propaganda at maling impormasyon ang pamilya ng diktador na si Ferdinand Marcos? Kinakawawa lang ba talaga ang pamilyang Marcos mula noong sila’y mapatalsik noong 1986 at lalo na ngayong tumatakbo sa pagkapangulo si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.?

Hindi ito totoo. Malaking kasinungalingan ang mga sabi-sabi na sila ang inaagrabyado.

Panoorin ang TikTok explainer ni Rappler multimedia reporter Rambo Talabong, batay sa research ni Jodesz Gavilan, para malaman kung bakit ang totoong kawawa dito ay ang mga Filipino na niloloko ng pamilyang patuloy na nakikinabang sa mga nakaw na yaman.

Hindi naman kuwentong barbero ang mga kritisismo laban sa mga Marcos. Lahat ng ito’y suportado ng mga dokumento, datos, at mga pag-aaral na may kredibilidad at hindi lamang hinugot sa ere.

Una, dokumentado ang mga kasalanan ng pamilya Marcos mula pa sa panahon ng diktadura ng matandang Ferdinand. Nagkaroon na nga ng batas na nagbigay danyos sa libo-libong biktima ng pang-abuso noong Martial Law, habang bilyon-bilyon na rin ang nabawi ng Presidential Commission on Good Government.

Mismong Korte Suprema na rin ang nagsabi noong 2003 na nakaw na yaman ang $658 milyon na nakalagay sa Swiss “foundations” ng mga Marcos. At si Imelda Marcos? Nahatulan na ng Sandiganbayan noong 2018 na guilty sa pandarambong.

Pangalawa, napatunayan na ng mga pag-aaral na si Marcos Jr. ang pinakanakikinabang sa malawakang disinformation network, o iyong mga “fake news” na talamak ngayong eleksiyon. Samantalang ang mga kritiko at mga journalist ay naging biktima ng pang-aatake ng Facebook accounts na konektado kay Marcos Jr.

Pangatlo, ang pamilyang Marcos na rin mismo ang sangkot sa mga kasinungalingang ito. Nadiskubre ng Rappler na bago pa man ang eleksiyon noong 2016, kung saan tumakbo at natalo sa pagkabise presidente si Marcos Jr., ay nagsimula nang lumawak ang disinformation network na naglayong baluktutin ang kasaysayan para paboran ang mga Marcos.

Pilit nilang gustong burahin ang mga abusong nangyari sa ilalim ng Martial Law at pabanguhin ang imahen ng kanilang pamilya.

Sino talaga ang biktima ng maling impormasyon at propaganda? Ang mga Filipino na patuloy na niloloko ng pamilyang Marcos, na nais pagtakpan at burahin ang kanilang mga kasalanan sa Filipinas.

