Marcos Imbento, Bistado: Hindi proyekto ni Ferdinand Marcos ang Nutribun!

MANILA, Philippines – Marami ang nagsasabi na babalik na raw ang Nutribun dahil nanalo sa pagkapangulo ang anak ng diktador na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Tulad na lamang ng kanyang plano’t plataporma, walang kasiguraduhan kung talaga nga bang magbabalik ang tinapay na ipinamigay sa mga kabataan noong 1970s.

Alam ninyo kung ano ang sigurado’t totoo? Tulad ng windmills sa Ilocos Norte na hindi proyekto ni ideya ng gobernador na si Bongbong, ang Nutribun ay hindi proyekto ni ideya ng pangulong si Ferdinand Marcos.

Panoorin ang TikTok explainer ni Rappler multimedia reporter Rambo Talabong, batay sa research ni Jodesz Gavilan, para malaman ang kasaysayan ng Nutribun, kung sino nga ba ang may ideya nito, at bakit ito sinimulan sa Pilipinas.

Nutribun ang sagot sa malawakang pagtaas ng insidente ng child malnutrition noong panahon ni Marcos. Ito ay ideya ng United States Agency for International Development (USAID), isang ahensiya ng Estados Unidos na nagpapamigay ng tulong sa iba’t ibang bansa.

Klarong klaro sa isang dokumento mula sa USAID na sila ang naging susi para magkaroon ng Nutribun sa Pilipinas, kasama na dito ang nutrition advisor ng USAID sa bansa na si Dr. Reuben William Engel.

Sabi sa dokumento, ang USAID Nutrition ang nag-develop ng pormula samantalang ang Food for Peace at CARE ang responsable sa mga sangkap.

Kahit mismong ahensiya ng gobyerno – ang Food and Nutrition Research Institute sa ilalim ng Department of Science and Technology – ay nagsabi na ang Nutribun ay gawa ng USAID at hindi ni Marcos.

Bakit nga ba naging kumalat nang husto ang sabi-sabi na ang Nutribun ay proyekto ni Marcos? Ayon sa isang librong isinulat ng dating USAID media advisor na si Nancy Dammann, na inireport ng PhilStar.com noong 2016, tinatakan diumano ang mga supot ng Nutribun ng “Courtesy of Imelda Marcos — Tulungan project.”

Pero hinding hindi matatakpan ang katotohanan na ang Nutribun ay hindi proyekto at ideya ni Marcos.

Basahin ang ilan pang Rappler articles tungkol sa Nutribun at estado ng Pilipinas sa ilalim ni Marcos:

Ang Marcos Imbento, Bistado ay isang Rappler series kung saan tinitibag ang mga kasinungalingan at kathang-isip na bumabalot sa pamilyang Marcos at sa Martial Law. – Rappler.com

