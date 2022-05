Marcos Imbento, Bistado: Hindi dinaya si Marcos Jr. noong 2016, natalo talaga

MANILA, Philippines – Ilang araw na lamang ay eleksiyon na, ngunit patuloy pa rin sa pagkakalat ng kasinungalingan ang kampo ng anak ng diktator na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Sa isang panibagong patalastas, pasundot niyang pinaalalahanan ang kanyang mga tagasuporta na huwag daw hahayaan na manakawan muli ng desisyon sa Mayo 9. Pasaring ito sa walang kamatayang kasinungalingang siya’y dinaya noong 2016 kaya siya natalo ni Leni Robredo sa pagkabise presidente.

Pero ang mga ito ay hindi totoo, at dagdag lamang sa napakaraming kasinungalingan ng mga Marcos ngayong kampanya.

Panoorin ang TikTok explainer ni Rappler multimedia reporter Rambo Talabong, batay sa research ni Jodesz Gavilan, para malaman kung bakit hindi totoo ang mga bintang na pandaraya ni Marcos noong 2016.

Nagsampa ng electoral protest ang kampo ni Marcos sa Korte Suprema na umuupo bilang Presidential Electoral Tribunal noong Hunyo 2016. Sabi niya, dinaya raw siya ni Robredo.

Pinapili si Marcos kung saan siya magpapa-initial recount. Ayon sa Korte Suprema, dapat makita sa mga probinsiya ang ebidensya ng dayaan bago titingnan ang iba pang mga lugar. Tatlo ang probinsiyang pinili ni Marcos: Camarines Sur, Negros Oriental, at Iloilo.

Ano’ng nangyari sa initial recount sa tatlong lugar na ito? Tumaas pa ang lamang ni Robredo kay Marcos Jr.

May isa pang hirit si Marcos, pati na rin ang Marcos loyalist na si Solicitor General Jose Calida, at ito ay ang silipin ng Korte Supreme ang mga boto sa Maguindanao, Basilan, at Lanao del Sur. Hindi lamang simpleng recount ang nais nila kundi annulment of election o tila pagbura ng lahat ng mga boto.

Kung susundin ng Korte Suprema ang gusto ni Marcos, mabubura ang 200,000 na lamang ni Robredo.

Pero noong Pebrero 2021, makalipas ang halos limang taon, tuluyang ibinasura ng Korte Suprema ang electoral protest ni Marcos.

Bukod sa walang sapat na basehan para ipasawalang bisa ang eleksiyon sa mga probinsiya sa Mindanao, sabi ng Korte Suprema hindi puwedeng buburahin na basta-basta lamang ang mga boto. May mga boto pa ring na matitira mula sa mga presintong kinilala na ng Commission on Election na maayos ang naging eleksiyon. At kung gagamitin ang pormulang ito, sabi ng Korte Suprema, kahit burahin ang mga boto, panalo pa rin si Robredo.

Klaro ang desisyon ng Korte Suprema: natalo si Marcos. Hindi siya ang inihalal na bise presidente ng Pilipinas noong 2016.

Pero ano’ng nangyayari ngayon? Patuloy pa rin siya sa pagsisinungaling.

Ganito yata talaga ang estilo ng mga politikong sinungaling. Paulit-ulit silang magsisinungaling para malito ang samabayanan, at sa huli, para paniwalain sila.

Basahin ang ilan pang Rappler reports tungkol sa electoral protest ni Marcos laban kay Robredo:

Ang Marcos Imbento, Bistado ay isang Rappler series kung saan tinitibag ang mga kasinungalingan at kathang-isip na bumabalot sa pamilyang Marcos at sa Martial Law. – Rappler.com

