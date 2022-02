Marcos Imbento, Bistado: Ang kasalanan ni Senior, kasalanan ni Junior

Malaki ang pananagutan ni Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr. sa pagnanakaw at pang-aabuso ng kanyang ama at pamilya

MANILA, Philippines – Hindi kuwentong kutsero o paninira lamang ang mga nangyaring abuso sa ilalim ng Martial Law ng diktator na si Ferdinand Marcos.

Aabot sa 3,240 ang pinatay, lagpas 70,000 ang ikinulong, at 34,000 ang tinortyur mula 1972 hanggang 1981, ayon sa datos mula sa Amnesty International. Maraming mga tao na bigla na lamang nawala at hindi na muling nakita ng kanilang mga pamilya. Iba pa ang mga pang-aabusong ito sa mga nakaw na yaman ng pamilyang Marcos na sumira sa ekonomiya ng Pilipinas – pinagbabayaran natin hanggang ngayon.

Ito ang realidad noong panahon ng diktadura na pilit tinatabunan ng pamilyang Marcos at kanilang mga tagasuporta sa usapang pampubliko, lalo na ngayong tumatakbo si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa pagkapangulo. Sabi pa nga ng marami, move on na raw dapat dahil matagal na raw ito at wala naman daw kasalanan dito si Marcos Jr.

Hindi totoo na walang dapat pananagutan ang nag-iisang anak na lalaki at kapangalan ng diktador.

Panoorin ang Tiktok explainer ni Rappler multimedia reporter Rambo Talabong, batay sa research ni Jodesz Gavilan, kung bakit may pananagutan si Marcos Jr. sa mga kasalanan – pagnanakaw at pagmamalupit – na nangyari sa ilalim ng kanyang tatay noong Martial Law.

Nakinabang si Marcos Jr. sa mga nakaw na yaman ng kanyang pamilya. Ayon nga sa Sandiganbayan noong 2018, silang magkakapatid ay pinangalanang beneficiaries ng dalawa sa maraming Swiss foundations na ang mga laman ay napatunayang nakaw na yaman.

Pera rin ng taumbayan ang ginastos para sa kanyang magarbong buhay, pati na rin ang pagpapaaral sa kanya sa prestihiyoso at mahal na Oxford University sa United Kingdom. Pero ano’ng nangyari? Bumagsak at hindi nakapagtapos. Ang mga opisyal ng Pilipinas pa ang gumawa ng paraan para mabigyan man lang si Marcos ng special diploma. Ngunit hanggang ngayon, pilit pa rin ng kanyang kampo na pinapakalat ang kasinungaling grumadweyt siya.

Tandaan, hindi lamang presidential son si Marcos Jr. noon. Naging special assistant to the president din siya noong 1979, at naging bise gobernador at gobernador ng Ilocos Norte. Hind siya makakarating sa mga posisyon na ito kung hindi siya anak ng diktador.

Si Marcos Jr. din ang executor – nangangasiwa – ng estate o naiwang ari-arian ng kanyang ama na patuloy na hinahabol ng Pilipinas. Ayon sa Presidential Commission on Good Government (PCGG), mayroon pang P125.98 bilyon na umano’y nakaw na yaman ang nililitis, samantalang P174.2 bilyon na ang nabawi ng gobyerno.

Ngayon namang tumatakbo siya sa pagkapangulo, kitang-kita pa rin ang bahid ng kanyang ama sa kampanya. Maliban sa pagtugtog ng makabagong version ng “Bagong Lipunan,” maraming tagasuporta niya ang nagbibida ng mga nagawa ni Ferdinand Marcos bilang rason para iboto ang kanyang anak.

Bentahe ni Marcos Jr. ang false nostalgia o mga maling akala ng taumbayan na nakabuti sa bansa ang Martial Law. Kaya tila hindi naman yata talaga pagkakaisa ang nais makamtan ni Marcos Jr. kundi ang makalimutan na ng bansa ang mga kasalanan ng kanyang pamilya.

Basahin ang iba pang Rappler articles tungkol kay Marcos Jr.:

Ang Marcos Imbento, Bistado ay isang Rappler series kung saan titibagin ang mga kasinungalingan at kathang isip na bumabalot sa pamilyang Marcos at sa Martial Law. – Rappler.com

Basahin ang iba pang Marcos Imbento, Bistado: