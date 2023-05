[EDITORIAL] Ang ‘Game of Thrones’ sa Kamara. Ilabas na ang popcorn.

Welcome sa Game of Thrones sa Mababang Kapulungan.

Nitong May 17, na-demote o nasipa pababa ang isa sa pinakamatibay na power center sa House of Representatives – si dating Pangulong Gloria Arroyo. Mula senior deputy speaker – na pumapangalawa sa Speaker – ngayo’y isa na lamang siyang pangkaraniwang deputy speaker.

Mabilis itong nasundan ng “irrevocable resignation” ni Vice President Sara Dutere bilang miyembo ng Lakas-CMD, ang makinaryang nagpanalo sa kanya bilang bise president noong halalan 2022. Binanggit niya ang “political toxicity” at “political power play” sa kanyang statement, hindi nalalayo sa mga salitang ginamit din ni Arroyo.

Malinaw na may natibag na friendship bridge sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang kampo sa ilalim ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.

Nariyan ang pinsan ni Marcos Junior na si Martin Romualdez, ang Speaker of the House. Mayroon pa bang hihigit kay Romualdez pagdating sa tiwala ng First Couple?

Pero andiyan din si Sara Duterte – ang nagdeliver ng Duterte loyalist votes para sa tandem nila ni Junior nitong nakaraang eleksiyon. Kung tutuusin, mas maataas ang voter preference ni Sara na nasa 28% bago ang halalan kumpara sa 13% voter preference ni Marcos Jr. noong panahong iyon.

At siyempre, si GMA, ang tusong politiko, ang king maker na nagmahika ng alyansang ito at pumatay sa tsansa ni Vice President Leni Robredo at iba pang kandidato ang masugid na kakampi ngayon ni Sara. Ito’y sa kabila ng pagtutol ng ama ni Sara na si Rodrigo Duterte na magbise lang siya at naniwalang mas may karapatan si Sara na tumakbong presidente.

Magtataka pa ba tayo kung bakit tingin ni Sara at Gloria Arroyo, dasurv nila ang mas malaking spoils of war? Overrated ba talaga ang salitang “unity” sa Uniteam? Looks like it.

Sinuportahan ni Arroyo si Romualdez bilang Speaker sa simula ng termino ni Marcos Jr. pero ngayong 2023, dalawang taon bago ang 2025 mid-term elections, mukhang hindi na sasapat ang maging “secret weapon” na lang sa foreign trips ng Pangulo.

May ouster plot daw si GMA laban kay Romualdez?

“Clearly, the dam broke,” sabi ng isang beteranong analyst ng Rappler.

Malinaw na sa harap ng nag-uumapaw na sama ng loob ng Sara-Gloria camp, walang matinik sa Malacañang na nakapagpakalma at nakapigil sa pagbitak ng dam.

Malinaw ito sa 14-paragraph statement ni GMA kung saan halos inamin niyang minsan niyang inasam ang speakership. Pero naniniwala ba tayo nang sabihin niya ngayon na hindi na siya interesado?

Nag-over-react ba ang bagitong Speaker sa pagdedemote kay GMA? Siguro. O kailangan talagang magpadala siya ng malinaw na mensahe sa mga kaalyado na hindi siya placeholder lang ni Ginang Arroyo at siya ang tunay na kapangyarihan? Puwede.

Makikita rin ang bigwas ng Martin camp sa kadahilanang kanilang ibinigay sa pagdedemote kay Arroyo: ito raw ay upang “maibsan si Arroyo ng malaking responsibilidad na kaakibat ng pagiging senior deputy speaker.” May padaplis pa sila na hindi na kayang gampanan ni GMA ang tungkulin? Aray ko po!

Ganito rin ang aliw na idinulot sa atin ng war of the titans nina dating speaker Pantaleon Alvarez at Arroyo na nauwi sa taguan ng mace na simbolo ng Kamara. O nang nag-convene sa ibang lugar ang kampo ni Marinduque Representative Lord Allan Velasco upang maikutan ang recess ng Kongreso at matungkab sa puwesto ang nakaupong speaker noon na si Alan Cayetano ng Taguig-Pateros.

Samantala, andiyan pa rin ang food insecurity ng bansa – problemang nasa bakuran mismo ng Presidente na concurrent na hepe ng Kalihiman ng Agrikultura. Andiyan ang learning poverty at korupsiyon na nanunuot sa sistema ng DepEd (na nasa bakuran naman ni Sara) na kitang-kita sa firesale ng laptops para sa mga guro. Andiyan din ang warlordism at kultura ng patayan sa probinsiya kung saan may pito nang tangka at tagumpay na pag-assassinate sa mga elected officials tulad ni Roel Degamo mula nang naupo si Marcos Jr.

Habang abala sa sink-or-swim politics ang mga kongresista, maaalala ba nila na taumbayan ang kanilang pinaglilingkuran? Huwag na kaya tayong magtanong, manood na lang tayo, hehe.

Malinaw na open season na at panahon na ng sikuhan at tadyakan upang makaposisyon para sa 2025 elections, na mapagpasyang susi naman sa 2028 presidential elections.

Isang Joe De Venecia in the making ba si Romualdez? (May speaker na bang naupong presidente in recent memory?) Si VP Sara naman – na tulad ni GMA ay anak din ng isang dating presidente at naupo ring bise – siya ba ang bagong GMA?

More popcorn please.