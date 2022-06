Beyond the Stories: P20 kada kilo na bigas, posible ba sa ilalim ni Marcos?

Bookmark this page to catch the discussion live on Wednesday, June 8, at 9 pm!

MANILA, Philippines – Isa sa mga tumatak sa mga botante ni president-elect Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ay ang kanyang pangako noong kampanya na pabababain niya ang mataas na presyo ng bigas sa Pilipinas.

Aniya noong Abril, maaari itong umabot sa P20 kada kilo mula sa kasalukuyang nasa presyong P38 pataas kada kilo, depende sa klase ng bigas. Pero sa kalagayan ng ekonomiya at presyo ng bilihin sa bansa, posible ba ito?

Sa Miyerkoles, Hunyo 8, tatalakayin nina Rappler business reporter Ralf Rivas at researcher-writer Jodesz Gavilan ang isyung ito, pati na rin ang mga problemang pang-ekonomiya na iiwan ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Marcos.

Kumusta ang mga plano ng kampo ng susunod na pangulo para sa ekonomiya ng bansa?

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay serye ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

